Външно за атентата в Пакистан: Осъждаме тероризма във всичките му форми

България осъжда тероризма във всичките му форми, казват от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс" по повод вчерашния атентат в Исламабад.

"България е потресена от вчерашния смъртоносен терористичен атентат в Исламабад. Нашите мисли са с опечалените семейства, като пожелаваме бързо възстановяване на всички ранени", допълват от МВнР.

Вчера най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии. Пакистанските талибани поеха отговорност за атентата. Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола, припомня БТА.