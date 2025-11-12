ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доган учредява новата си партия, Илхан Кючюк фавор...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21704169 www.24chasa.bg

Външно за атентата в Пакистан: Осъждаме тероризма във всичките му форми

1196
Исламабад след атентата. Снимка: Ройтерс

България осъжда тероризма във всичките му форми, казват от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс" по повод вчерашния атентат в Исламабад.

"България е потресена от вчерашния смъртоносен терористичен атентат в Исламабад. Нашите мисли са с опечалените семейства, като пожелаваме бързо възстановяване на всички ранени", допълват от МВнР.

Вчера най-малко 12 души бяха убити, след като кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, предадоха световните агенции, като се позоваха на пакистански държавни медии. Пакистанските талибани поеха отговорност за атентата. Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола, припомня БТА.

Исламабад след атентата. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)