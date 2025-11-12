Бившият германски канцлер Ангела Меркел посети граничната зона с ивицата Газа по време на посещение в Израел днес, предаде ДПА.

Меркел посети и мястото, където на музикалния фестивал „Нова" на 7 октомври 2023 г. бяха убити стотици хора по време на клането, извършено от бойци на „Хамас" и други екстремистки палестински групировки, написа в социалната мрежа „Екс" германският посланик Щефен Зайберт в Израел.

Гейл Шорш от проект „Двора", който работи за предотвратяване на насилието срещу жени, е разказал на Меркел за „сексуалното насилие през този ужасен ден", написа още Зайберт.

Израелският журналист Амир Тибон също показа на бившия канцлер стаята в кибуца Нахал Оз, където той и семейството му са се крили в продължение на 10 часа по време на нападението, при което бяха убити около 1200 души, а над 250 други взети за заложници в Газа. Това предизвика войната в ивицата.

Според здравните власти, контролирани от „Хамас", около 69 000 палестинци, сред които много жени и деца, са загинали в Газа по време на двугодишната война. В момента е в сила крехко примирие, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Институтът „Вайцман" в Израел в понеделник присъди на Меркел почетно докторско звание. Институтът заяви, че признава нейния „ненадминат принос към глобалната дипломация и международните партньорства". Наградата бе присъдена и в знак на признание за нейната „солидарност и приятелство с Израел" и за това, което институтът нарече - нейните решителни усилия в борбата срещу антисемитизма.