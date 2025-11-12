Макрон: Ще отделим допълнителни 4,2 млрд. евро за военнокосмическия сектор

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военнокосмическия сектор на страната до 2030 г., предаде Франс прес. Тези допълнителни средства ще бъдат отпуснати в рамките на актуализирането на закона за военното планиране.

Според Макрон допълнителните средства са нужни тъй като войната на утрешния ден ще започне в космоса.

Френският лидер също така заяви, че трябва да бъдат разработени ракети-носители, които да могат да се използват повторно, съобщава БТА.

Тези коментари държавният глава направи по време на реч, която произнесе в Националния център за космически изследвания, базиран в Тулуза. Речта му беше посветена на френската космическа стратегия до 2040 г. за превръщането на Франция в достоен конкурент на останалите страни в света, както във военната, така и в гражданската област.