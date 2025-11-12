ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощницата на Мария Бакалова в "Триумф" до шекспиро...

Директорът на ФБР: Китай се съгласи с план за спирането на производството на фентанил

Таблетки фентанил СНИМКА: Архив

Китай се е съгласил с план план за спиране на производството на прекурсори на фентанил и за контрол на седем химически предприятия, участващи в това производство. Това съобщи директорът на ФБР Каш Пател в Белия дом днес, предаде Ройтерс.

Той добави, че неговата визита в Пекин миналата седмица е довела до това споразумение.

Визитата на Пател в Китай беше в резултат на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп обвинява Китай за производството на прекурсори за фентанил, който е в основата на повечето смъртни случаи от свръхдози наркотични вещества в САЩ, припомня БТА.

