ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощницата на Мария Бакалова в “Триумф” до шекспиро...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21704305 www.24chasa.bg

Кая Калас: Корупционният скандал в Украйна е изключително злополучен

1660
Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас заяви днес, че корупционният скандал в Украйна е „изключително злополучен" и е важно Киев да се справи с него, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски призова по-рано днес за отстраняването от постовете им на двама министри днес на фона на разследване за предполагаема корупционна схема за 100 милиона долара, която подхрани ново обществено недоволство срещу правителството на страната.

„Те действат много решително. Няма място за корупция, особено сега. Имам предвид, че това са буквално парите на хората, които трябва да отидат на фронтовите линии", каза Калас в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Канада.

„Мисля, че е много важно да се справят с това много бързо и да вземат този въпрос много на сериозно", добави тя, цитирана от БТА.

На срещата на външните министри на страните от Г-7 гостува и украинският външен министър Андрий Сибига. Срещата на дипломатите започна вчера и продължи днес, като се провежда в Ниагара фолс, на границата на Канада и САЩ.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)