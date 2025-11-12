ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощницата на Мария Бакалова в "Триумф" до шекспиро...

ООН призова Израел да отговоря на въпроси за изтезания на палестенци

Израелски военни в Газа СНИМКА: Екс/ @BowesChay

Израел беше призован да отговаря на въпроси пред Комитета на ООН против изтезанията вчера и днес, който изброи редица доклади, сочещи актове на изтезания срещу палестинци, задържани в Израел, особено след атаките от 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

„Комитетът беше дълбоко разтревожен от описанията на това, което изглежда като системни и широко разпространени актове на изтезания и малтретиране на палестинци", каза вчера докладчикът Петер Ведел Кесинг в началото на изложението си за Израел пред Комитета в Женева.

„Във всички доклади, които сме получавали от различни надеждни източници, се твърди, че изтезанието е станало умишлен и широко разпространен инструмент при арестите до разпитите и лишаването от свобода", добави той, цитиран от БТА.

Сред формите на изтезания, отбелязани в докладите и цитирани от Комитета, са „тежки побои, включително по гениталиите, електрошокове, принудително държане в неудобни пози за дълго време, умишлени нехуманни условия на задържане и лишаване от храна и вода, както и сексуални обиди и заплахи за изнасилване".

Тези доклади, изготвени от различни органи на ООН, както и израелски, палестински и международни неправителствени организации, посочват, че малтретирането на палестинци „остро се е увеличило" след 7 октомври 2023 г., достигайки „безпрецедентни нива" и с „пълна безнаказаност", отбеляза Кесинг.

През юли 2024 г. върховният комисар за правата на човека публикува доклад, в който се твърди, че много палестинци са вкарани тайно в затвора след 7 октомври 2023 г., като начина, по който са третирани в някои случаи е равносилен на изтезания.

Подобни обвинения бяха отправени и към палестинското движение „Хамас" за отношението му към заложниците в Газа.

