Говорителката на Белия дом: Тръмп ще сложи край на бюджетната парализа в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителката на Белия дом Керълайн Левит заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява още тази вечер да обнародва закон, който да сложи край на бюджетната парализа в страната, предадоха световните агенции.

Левит заяви, че Тръмп ще се зарадва да сложи край на „тази опустошителна парализа, предизвикана от демократите".

„Ние се надяваме, че подписването на този законопроект ще стане тази вечер (източноамериканско време-бел. ред)", заяви Левит.

По-рано тази седмица Сенатът на Конгреса на САЩ прие компромисен законопроект за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на страната, която доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Приетият с 60 гласа "за" срещу 40 "против" законопроект, получи подкрепата на почти всички сенатори републиканци и на осем сенатори демократи. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство с въпроса за здравните субсидии, които изтичат в края на годината. Макар че за декември е насрочено отделно гласуване за тези субсидии, от които се ползват 24 милиона американци, няма гаранция, че изплащането им ще продължи.

Сега предстои законопроектът да бъде обсъждан в Камарата на представителите на Конгреса.