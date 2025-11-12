ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощницата на Мария Бакалова в “Триумф” до шекспиро...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21704400 www.24chasa.bg

Министерството на правосъдието на САЩ: Ударите срещу лодки за трафик на наркотици са законни

1460
Лодка СНИМКА: Pixabay

Американските удари срещу корабчета, за които се предполага, че са използвани за трафик на наркотици, са законни и следователно не излагат участвалите в тях войници на съдебно преследване. Това обяви министерството на правосъдието на САЩ, цитирано от Франс прес, като отхвърли обвиненията за екзекуции „без присъда".

От септември САЩ извършиха поредица удари в Карибско море и Тихия океан срещу плавателни съдове, твърдейки, че са използвани да транспортират наркотици. При ударите бяха убити общо 76 души.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в понеделник призова Вашингтон да разследва законността на тези удари, отбелязвайки, че има „сериозни индикации" за „нарушения на международното хуманитарно право" и за екзекуции „без присъда".

„Ударите са наредени в съответствие със законите за въоръжен конфликт, ето защо са законни заповеди", каза пред АФП говорителка на министерството на правосъдието на САЩ.

Лодка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)