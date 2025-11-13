95 пострадаха след наводненията в Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Деветдесет и пет души пострадаха от наводнения в Тайван, където днес се изляха нови проливни дъждове, причинени от тропическа буря, предаде Асошиейтед прес, Остава опасността от свлачища, допълва световната агенция, цитирана от БТА.

Съпътстващите стихията ветрове достигнаха скорост от 54 километра в час днес. Повече от 1,065 м дъжд се изля от понеделник насам в районите по северното крайбрежие около град Илан, пояснява АП.

Порои се очакват и днес близо до североизточния пристанищен град Килун и около столицата Тайпе. Метеоролози предупредиха за опасност от наводнения и свлачища в планинските райони.

Жителите бяха предупредени да внимават за повлечени от водата каменни отломки или откъснати части от сгради. Училищата и фирмените сгради в някои райони бяха отворени, след като дейността в тях бе преустановена в продължение на два дни.