Новите документи, свързани с Епстийн: Тръмп прекарал часове с Вирджиния Джуфре

Името на жертвата е било редактирано в имейла, публикуван от демократите, но Белият дом твърди, че това е самоубилата се Джуфре

Белият дом заяви: Джуфре многократно е казвала, че президентът Тръмп не е бил замесен в никакви неправомерни действия

Над 20 000 страници документи, свързани с педофила Джефри Епстийн, бяха публикувани. В някои от тях се споменава и американският президент Доналд Тръмп.

В сряда сутринта демократите от Комитета за надзор на Камарата на представителите публикуваха три имейл кореспонденции, включително кореспонденция между Епстийн, който почина през 2019 г. в затвора, и неговата дългогодишна сътрудничка Гислен Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Те публикуваха и имейли между Епстийн и автора Майкъл Уолф, който е написал много книги за Тръмп.

В рамките на няколко часа републиканците в Камарата на представителите публикуваха огромно количество документи, за да противодействат на това, което според тях е опит на демократите да „подбират" документи. Те също така заявиха, че това е опит да „се създаде фалшива история, за да се оклевети президентът Тръмп".

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че имейлите са „селективно изтекли" от демократите в Камарата на представителите.

„Факт е, че президентът Тръмп изгони Джефри Епстийн от клуба си преди десетилетия, защото се държеше непристойно с жените служители, включително Джуфре", каза тя.

Тръмп е бил приятел на Епстийн в продължение на години, но президентът заяви, че са се скарали в началото на 2000-те години, две години преди Епстийн да бъде арестуван за първи път. Тръмп последователно отрича да е извършил някакво престъпление във връзка с Епстийн.

Първият имейл, публикуван от демократите, е от 2011 г. и е между Епстийн и Максуел.

В него Джефри пише на Максуел: „Искам да разбереш, че кучето, което не лае, е Тръмп...(Име на жертвата) прекара часове в къщата ми с него".

Епстийн продължава, като пише, че Тръмп „никога не е бил споменаван", включително от „началника на полицията".

Максуел отговаря: „Мислех за това...".

Името на жертвата е било редактирано в имейла, публикуван от демократите, въпреки че нередактираната версия се намира в частта, публикувана от комисията. В нея се вижда името „Вирджиния".

Белият дом заяви, че името се отнася за покойната Вирджиния Джуфре, известна обвинителка на Епстийн, която се самоуби по-рано тази година. В изявление Белият дом заяви, че Джуфре „многократно е казвала, че президентът Тръмп не е бил замесен в никакви неправомерни действия" и „не е могъл да бъде по-приятелски настроен" към нея в ограничените им взаимодействия".

Джуфре заяви в показания от 2016 г., че никога не е виждала Тръмп да участва в някакво насилие. И в мемоарите си, публикувани тази година, тя не обвинява президента в никакви неправомерни действия.

На въпроса защо името е било първоначално редактирано, представителят Робърт Гарсия – водещият демократ в Комитета за надзор на Камарата на представителите на САЩ – отговори, че партията никога няма да разкрие имената на жертвите в съответствие с желанията на семействата.

В разговорите си с Уолф Епстийн обсъжда отношенията си с Тръмп, който по това време води предизборна кампания за президентския пост.

Във втори имейл, публикуван от демократите, Уолф пише на Епстийн през 2015 г., за да го уведоми, че Си Ен Ен планира да попита Тръмп за отношенията им „или по време на предаването, или след това".

Епстийн отговаря: „Ако успеем да измислим отговор за него, какъв мислиш, че трябва да бъде?"

Уолф пише: „Мисля, че трябва да го оставиш да се "обеси". Ако каже, че не е бил в самолета или в къщата, това ще е добър пиар за теб. Това може да ти донесе положителна полза".

Той добавя: „Разбира се, възможно е, когато бъде попитан, да каже, че Джефри е страхотен човек, че е бил третиран несправедливо и че е жертва на политическата коректност, която ще бъде забранена в режима на Тръмп".

В отделен имейл от октомври 2016 г., дни преди президентските избори в САЩ, Уолф предлага на Епстийн възможност да даде интервю, което би могло да „довърши" Тръмп.

„Има възможност тази седмица да излезеш и да говориш за Тръмп по начин, който може да ти спечели голяма симпатия и да помогне да го довършиш. Интересува ли те?", пише Уолф на Епстийн.

Третият имейл, публикуван от демократите, е от януари 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп.

В него Епстийн казва на Уолф: „Тръмп каза, че ме е помолил да напусна", очевидно визирайки членството му в клуба „Мар-а-Лаго" на президента, и добавя, че „никога не е бил член".

Епстийн добавя, че „разбира се, той е знаел за момичетата, тъй като е помолил Гислен да спре".

В отговор на публикуваните мейли Уолф коментира в инстаграм, че някои от тях са между Епстийн и него и се обсъждат отношенията между педофила и Тръмп.

„От много дълго време се опитвам да говоря за тази история", добави той.

Освен Тръмп, в публикувания документ се споменава и Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю.

Той отговорил на имейл, препратен от Гислен Максуел чрез Джефри Епстийн през март 2011 г., относно предполагаема сексуална активност с масажистка, работеща за Джефри.

Отговорът на Андрю гласи: „Здравейте! Какво е всичко това? Аз не знам нищо за това! Трябва да го кажеш, моля те. Това няма нищо общо с мен. Не мога да понасям повече това".

Максуел е поискала "право на отговор" от „Mail on Sunday" на 4 март, в което се съдържат многобройни твърдения за Епстийн и тогавашния принц Андрю.

В имейла с право на отговор се посочва, че една жена, чието име е заличено в публикувания документ, е била представена на Андрю от опозорения финансист през 2001 г. в дома на Максуел в Лондон, където тя е имала сексуален контакт с Андрю.

На 6 март 2011 г. вестник „Mail on Sunday" публикува статия, включваща снимка на принц Андрю и Вирджиния Джуфре.

Андрю винаги е отричал да е извършил някакво престъпление и не е бил обвиняван в нищо.

Лорд Питър Манделсън, който беше уволнен като посланик на Великобритания в САЩ през септември заради връзките си с Епстийн, също е споменат в новите документи.

Те показват, че той е бил в контакт с педофила чак до 2016 г.

Последният докладван контакт между двамата е бил, когато тогавашният министър на икономиката е потърсил съвета на Епстийн по банкова сделка през март 2010 г., само няколко месеца след освобождаването на американския бизнесмен от затвора за сексуални престъпления срещу деца.

В имейл от Епщайн до лорд Манделсън от 6 ноември 2015 г., малко след рождения ден на лорда, се чете: „63 години. Успя".

Лорд Манделсън отговаря по-малко от 90 минути по-късно: „Точно така. Реших да удължа живота си, като прекарам повече време в САЩ". Той многократно е заявявал, че съжалява за връзката си с Епстийн.

Скандалът около финансистът Джефри Епстийн, който беше осъден за сексуални престъпления и чакаше второ дело по по-тежки обвинения, преди да се обеси в килията си, продължава да е много актуален в Съединеините щати. Преди Доналд Тръмп да се върне на власт, редица негови сътрудници се заканваха, че ако той спечели изборите, ще бъдат публикувани всички материали по делото. Но след като спечели, Тръмп каза, че нямало нищо интересно. Това предизвика бурна реакция на някои от най-твърдите му привърженици, които през последните години изградиха огромна конспиративна теория около Епстийн.