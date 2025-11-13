Гърция възстановява суми от имотен данък от 2014 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди собственици на търговски имоти в Гърция ще получат обратно сумите от имотен данък (ENFIA), платени през шестгодишния период 2014-2019 г. от данъчна служба.

С циркуляр сумите за самостоятелно ползвани имоти за годините 2014-2019 г. се възстановяват, както е предвидено в Закон 5193/2025, който беше приет в началото на годината.

Чрез специална разпоредба (член 210) беше разрешено - чрез дерогация от разпоредбите за ограничение - да подават изменени декларации до 30 юни 2025 г. за тези, които не са декларирали личното ползване на недвижимите си имоти.

От данъчна служба посочват, че тази възможност се отнася изключително за онези, които са освободени от ENFIA съгласно член 3 от закон 4223/2013, т.е. физически или юридически лица, които лично използват недвижими имоти за упражняване на своя дейност.

След подаване на коригирания формуляр E9, данъчната администрация пристъпва към ново уреждане и връща недължимо платените суми.