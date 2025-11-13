Камион се вряза в пазар близо до Сеул, двама загинаха и 18 са ранени (Видео, снимки)

Две жени на по около 70 години загинаха и 18 души бяха ранени, след като камион се вряза в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.
Служител на противопожарната станция в града каза, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил".
"Шофьорът твърди, че е било внезапно неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", каза той.
Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления, цитирани от Ройтерс.
Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.
A truck crashed into a market in Bucheon, South Korea on Thursday, killing two people and injuring 18 others, officials said, according to Yonhap News Agency. The pickup plowed through Jeil Market in the city just southwest of Seoul at around 11 am local time, the report said,… pic.twitter.com/Y0Z2yl0xQi— Global Times (@globaltimesnews) November 13, 2025
🇰🇷Two people were killed and 18 others were injured on Thursday after a truck crashed into the sidewalk at a market in #SouthKorea’s Bucheon city. The driver, in his 60s, claims it was sudden unintended acceleration. #CarAccident— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) November 13, 2025
(Pics via CFP) pic.twitter.com/dmUw1sf3U5