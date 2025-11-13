ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три труса над 4 по Рихтер в Западна Турция

Три труса над 4 по Рихтер в Западна Турция

2024
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд от 4,7 по Рихтер е било регистрирано тази сутрин в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, Западна Турция, съобщи „Тюркийе тудей", като се позовава на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е станал в 6:16 ч. местно време (5:16 ч. българско) и е бил последван в рамките на 5 минути от още две вторични земетресения съответно с магнитуд от 4,2 и 4.

При днешното земетресение няма информация за пострадали хора, но то е предизвикало безпокойство сред населението, пише БТА. 

Това е поредното сравнително силно земетресение в региона след 10 август, когато трус с магнитуд от 6,1 доведе до смъртта на двама души, други 29 бяха ранени, а десетина сгради рухнаха. Втори трус с подобна сила беше регистриран на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания, а три сгради и магазин бяха разрушени. Заради зачестилите земетресения районът ще получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота".

През последните три месеца в района по данни на АФАД са станали над 12 хиляди вторични земетресения.

Земетресение

