КМГ: Унгария няма да участва в Пакта за миграция и убежище

КМГ

1596
Снимка: Китайска медийна група

На 12 ноември унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че Унгария няма да бъде част от Пакта за миграция и убежище на ЕС, съобщи КМГ. „Докато нашата страна има национално правителство, този пакт няма да се изпълнява. Унгария няма да приема незаконни имигранти и няма да плаща нито стотинка за тях."

През май миналата година Европейският съвет одобри проекта за изменения в Пакта за миграция и убежище. Новите разпоредби предвиждат задължения за страните членки относно предоставянето на убежище на имигранти и бежанци, както и въвеждане на механизъм за солидарност, който цели по-справедливо разпределение на отговорностите между държавите в ЕС.

Вътре в ЕС, обаче, остават разногласия по въпроса, като някои от страните търсят напускане на механизма за принудително настаняване на имигранти, определено от пакта.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

