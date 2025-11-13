ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превземането на Мали от джихадистите е твърде нере...

Хъ Лифън: Китай и САЩ трябва съвместно да защитят и реализират важните договорености от срещата между двамата лидери

КМГ

1308
Снимка: Китайска медийна група

На 12 ноември в Пекин членът на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Държавния съвет на Китай Хъ Лифън се срещна с изпълнителния заместник-председател на Борда на директорите на Националния комитет за американско-китайски отношения Евън Грийнбърг и с президента на комитета Стив Орлинс, съобщи КМГ.

Хъ Лифън подчерта, че между Китай и Съединените щати съществуват широки възможности за сътрудничество в търговско-икономическата сфера. Двете страни трябва да вървят една към друга, да защитават и реализират важните договорености и резултати от срещата на двамата лидери в Пусан, да засилят сътрудничеството, да управляват различията си и да насърчават стабилното развитие на китайско-американските икономически и търговски отношения.

Китайският вицепремиер също изрази надежда Националният комитет за американско-китайски отношения да продължи да допринася за приятелството и сътрудничеството между двете страни.

Американските представители заявиха, че поддържането на стабилни отношения между САЩ и Китай е от изключително значение, като показаха готовност организацията им да продължи да играе ролята на мост за задълбочаване на диалога и сътрудничеството между двете страни.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

