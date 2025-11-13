ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21705969 www.24chasa.bg

КМГ: Шън Хайсюн проведе среща с председателя на LaLiga

КМГ

1164
Снимка: Китайска медийна група

По време на посещението на испанския крал Фелипе VI в Китай, на 13 ноември в Пекин зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн се срещна с председателя на Испанската професионална футболна лига (LaLiga) Хавиер Медрано, съобщи КМГ.

Шън Хайсюн заяви, че от дълго време Китайската медийна група поддържа тясно сътрудничество с LaLiga. Чрез партньорство в областта на правата за излъчване на състезания, подписване на меморандуми за сътрудничество и съвместно организиране на спортни събития се осъществява активен културен обмен между двете страни, а футболът се превръща в мост, който доближава хората.

Медрано от своя страна изрази удовлетворение от непрекъснатото задълбочаване на партньорството между LaLiga и Китайската медийна група, подчертавайки значението му за стратегическото развитие на първенството. „Имаме късмет, че благодарение на платформата на КМГ можем да представим на китайските футболни фенове очарованието и духа на испанския футбол."

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)