КМГ: В Йоханесбург се проведе медийно мероприятие „Глобалното управление и младежки дейности“

На 11 ноември в Йоханесбург, Южна Африка, се проведе медийното мероприятие „Глобалното управление и младежки дейности", организирано от Китайска медийна група. Събитието стимулира обмена в сферата на глобалното управление между младежите, подкрепяйки бъдещето на модернизацията между Китай и Африка, съобщи КМГ.

Зам.-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайска медийна група Шън Хайсюн заяви, че младежите от Китай и Африка са не само положителни участници в глобалното управление, но и важни създатели, които с реални дейности допринасят за изграждане на общността на споделена съдба.

КМГ винаги отделя внимание на младите хора по света, като ги свързва и подпомага. Чрез своята глобална комуникационна мрежа организацията ще създава повече платформи за обмен на идеи и опит, ще насърчава взаимното разбирателство, ще укрепва консенсуса и ще споделя възможности за изграждане на по-добро бъдеще.