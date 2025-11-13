ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските борси се повишиха

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21706123 www.24chasa.bg

Намерено е още едно тяло от турския военен самолет, който се разби в Грузия

Айше Сали, БТА

2008
снимка: РОЙТЕРС

Намерено е и последното тяло на загинал в авиокатастрофата, при която турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан към Турция се разби в Грузия, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.  В катастрофата загинаха 20 военни.

Черната кутия на самолета, която беше намерена през вчерашния ден, вече е пренесена в Турция. Както тя, така и всички останали части от самолета, които бяха намерени, ще бъдат подложени на анализ.

Разследването на мястото на инцидента продължава. В него участват както разследващи екипи от Турция, така и екипи на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната на Грузия. 

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание