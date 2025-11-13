ДНК тест: Хитлер е бил аутист, психопат и имал синдром на Калман

Нови генетични анализи хвърлят неочаквана светлина върху най-изучавания диктатор в историята. Оказва се, че Адолф Хитлер е страдал от рядко заболяване, което може да обясни както странното му отношение към жените, така и митове, в които някога мнозина не вярваха.

Това, което някога изглеждаше като съюзническа пропаганда, може би е било истина. Известната войнишка песничка от Втората световна война, подиграваща се на Хитлер с думите „Hitler has only got one ball" („Хитлер има само едно яйце"), се оказва, че може да има научно основание.

Документален филм на Channel 4 — „ДНК-то на Хитлер: Генетичният чертеж на един диктатор" — представя сензационно откритие: анализът на предполагаемата кръв на Хитлер показва, че той е страдал от синдром на Калман — рядко генетично заболяване, характеризиращо се с хипогонадотропен хипогонадизъм (недостиг на полови хормони, водещ до забавено или липсващо полово съзряване) и аносмия (пълна или частична загуба на обоняние).

Историкът д-р Алекс Кей от Потсдамския университет коментира:

„Никой досега не успя да обясни защо Хитлер през целия си живот се е чувствал неудобно около жени и защо вероятно никога не е имал интимни отношения. Сега вече имаме логично обяснение."

Това би обяснило и защо диктаторът, който проповядваше големи арийски семейства, сам никога не се ожени и не остави наследници.

Генетичен портрет на един диктатор

Останките, анализирани от екипа на проф. Тури Кинг от Университета в Бата (която идентифицира костите на крал Ричард III), съдържат достатъчно материал за пълно секвениране на генома на Хитлер – над 3 милиарда генетични инструкции.

Резултатите потвърждават, че Хитлер няма еврейски произход – мит, който самият той яростно се опитвал да опровергае.

„Y-хромозомата показва, че той е потомък по права мъжка линия от фамилията Хитлер. Ако имаше еврейски произход, това съвпадение нямаше да съществува," обяснява проф. Кинг, предава "Дейли мейл".

Но още по-интересни се оказват данните за психичното му здраве. Анализите, извършени от специалисти в Университета в Орхус (Дания), разкриват, че Хитлер е имал повишен генетичен риск от ADHD, както и че попада в горния 1% риск за аутизъм, биполярно разстройство и шизофрения.

Психиатърът проф. Майкъл Фицджералд заключава:

„Можем с основание да го определим като случай на 'криминална аутистична психопатия'. Това съчетава престъпност, аутизъм и психопатия — изключително рядка комбинация."

Отношения с жените

Личният живот на Хитлер винаги е бил обвит в мистерия. От седемте жени, с които е имал връзки, три се самоубиват, а още три правят опит за това.

Първата му обсебеност — младежката му любов към момиче на име Стефани — е описана от приятеля му Август Кубичек. Той твърди, че Хитлер фантазирал как двамата ще се самоубият заедно в „романтичен пакт на смъртта".

По-късно диктаторът започва бурна и обсесивна връзка с полуплеменницата си Гели Раубал, която се застрелва с пистолета му през 1931 г. А дългогодишната му спътница Ева Браун прави два опита за самоубийство, преди двамата да загинат заедно в бункера през 1945 г.

Свидетелства от домашния персонал на „Бергоф" сочат, че двойката никога не е споделяла легло. Това, според учените, може да се дължи именно на физическите последици от синдрома на Калман.

Тялото и идеологията

Проф. Йорма Топари от Университета в Турку обяснява:

„При около 10% от хората с тази мутация се наблюдава микропенис. Често тестисите също не се спускат нормално."

Дори личният лекар на Хитлер, д-р Теодор Морел, в бележките си отбелязва редовни инжекции с тестостерон, вероятно в опит да компенсира хормоналния дефицит.

Тези физически и психични проблеми обясняват защо Хитлер е бил толкова потаен относно здравето си. Иронично, човекът, който издигна евгениката в държавна политика, вероятно сам би попаднал в списъка на „непригодните".

„Политиките на Хитлер се основават на идеята за генетична чистота," казва проф. Кинг.