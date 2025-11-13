ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Азиатските борси се повишиха

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21706285 www.24chasa.bg

Русия атакува украинския град Славянск с дронове

1232
Руски дрон

Четири руски дрона "Геран 2" поразиха снощи територията на туристическия парк "Славкурорт" в Славянск, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Вадим Лях.

Административни сгради в града в западната част на източната украинска Донецка област също са понесли щети или са били разрушени. Няма данни за жертви, написа Лях във "Фейсбук".

Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти, припомня Укринформ, цитирана от БТА.

Славянският курорт (наричан накратко Славкурорт) е местен туристически парк и един от най-старите балнеоложки курорти в Украйна. Създаден преди повече от 190 години, той се намира в североизточната част на град Славянск в Донецка област.

Руски дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание