Гръцката полиция е задържала 30 души след безредиците в център за мигранти край границата с България

Общо 30 мигранти са били задържани от полицията при потушаването на снощните безредици в център за настаняване на кандидати за убежище от затворен тип край селището Клиди, префектура Серес, Северна Гърция, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Клиди, известно и със старото си име Рупел, се намира само на няколко километра от границата в България в района на ГКПП Кулата/Промахон.

Полицията потвърди, че някои от мигрантите в центъра са се опитали да разрушат част от вътрешната ограда, за да избягат от центъра.

От задържаните 29 са египтяни, а 1 е от Бангладеш.

Те ще бъдат предадени на прокуратурата, за да им бъдат повдигнати обвинения в бунт, а в някои случаи и за подбуждане към извършване на престъпления, опит за бягство, насилие срещу служебни лица, както и за нанасяне на телесна повреда (защото при инцидента бяха леко ранени двама полицаи).

В центъра в Клиди са настанени около 750 мигранти.

„Прото тема" уточнява, че след като били изтласкани от полицията към вътрешността на центъра, мигрантите, които се опитали да избягат, подпалили дрехи и други материали и предизвикали пожар, който обаче не се разпространил.

Единият от пострадалите полицаи бил ударен с камък, а другият е бил ухапан.

В центъра се настаняват мигранти, които са пристигнали в Гърция през Либия. Повечето от тях са египтяни, но има и граждани на Пакистан и Бангладеш.

Кметът Йоргос Тациос отхвърли като „фалшиви новини" съобщенията, че някои мигранти са успели да избягат. „Няма нито едно бягство, подчертавам", каза кметът.

Центърът в Клиди е част от по-широк план за действие, който се реализира от гръцкото Министерство на миграцията и убежището, за превръщането на центровете за настаняване от отворен тип в затворени центрове за задържане. В тях се настаняват кандидати за убежище, докато бъдат разгледани молбите им за международна закрила.