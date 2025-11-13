ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превземането на Мали от джихадистите е твърде нере...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21706702 www.24chasa.bg

Германските управляващи се споразумяха за нов план за въвеждането на доброволна военна служба

1196
Предложението е да се въведе отново наборна военна служба в Германия, но на доброволни начала, за да се увеличи броят на армията. Снимка Министерство на отбраната на Германия

Партиите от управляващата коалиция в Германия се споразумяха по спорния въпрос с въвеждането на нов модел на доброволна наборна военна служба и целите за увеличаване на числеността на армията, научи ДПА.

Планът на правителството предвижда ако доброволната военна служба не се окаже достатъчна за попълване на редиците на Бундесвера, парламентът да може да въведе задължителна военна служба, при която наборниците, които ще ходят войници, ще бъдат определяни на случаен принцип.

Германското правителство, съставено от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц и левоцентриските социалдемократи, предложи да се въведе отново наборна военна служба, но на доброволни начала, за да се увеличи броят на армията.

Въпреки това управляващите изпитват затруднения в договарянето на ключови аспекти от плана, а един от тях е какво да се прави, ако не се намерят достатъчно доброволци, които да се влеят в редиците на Бундесвера, за да запълнят недостига на войници.

Дебатите се водят на фона на опасения за сигурността в Европа, предизвикани от продължаващата вече повече от три години руска война срещу Украйна, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Предложението е да се въведе отново наборна военна служба в Германия, но на доброволни начала, за да се увеличи броят на армията. Снимка Министерство на отбраната на Германия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание