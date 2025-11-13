ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбското вътрешно министерство направи кадрови промени на ключови позиции в системата

София Ангелова, БТА

Сръбският президент Александър Вучич коментира промените в сръбското МВР, като отбеляза, че постовете са поети от „доказани родолюбци, отговорни хора". Снимка: Снимка: Twitter/@ultimahoraenx

Министерството на вътрешните работи на Сърбия предприе този месец серия кадрови промени и назначи нови ръководители на ключови позиции в системата, пише сръбското издание „Блиц".

Целта е да бъде подобрена оперативната ефективност и да се модернизира управлението на полицията.

На 7 ноември за командир на Специалната антитерористична част е назначен 46-годишният полковник Игор Жмирич.

От Министерството на вътрешните работи снощи съобщиха, че командир на Жандармерията става 44-годишният полковник Радослав Репац,

За началник на Дирекция „Гранична полиция" е назначен 55-годишният Драгиша Симич.

Сръбският президент Александър Вучич коментира снощи промените в сръбското Министерство на вътрешните работи, като отбеляза, че постовете са поети от „доказани родолюбци, отговорни хора". Той допълни, че са възможни още някои промени в Министерство на вътрешните работи, но все още няма пълна информация за това.

