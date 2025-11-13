Земетресенията в Кипър продължават, нов трус от поне 4,3 по Рихтер в района на Пафос

Земетръсната активност в Кипър продължава, като малко преди обяд днес в района на град Пафос на западния бряг на острова е регистрирано земетресение от 4,3 по Рихтер, съобщи в електронното си издание в. „Филелефтерос", цитирано от БТА.

Вчера в същата зона в Кипър станаха две силни земетресения, съответно от 5,2 и 5,3 по Рихтер, както и множество по-малки трусове.

Днешното земетресение е регистрирано в 11:27 ч. местно време с епицентър на 10 км източно от Пафос. Според оценките на местните власти то е било с магнитуд от 4,3, но по ревизирани изчисления на Евро-средиземноморския сеизмологичен център е било от степен 4,5.