ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21707607 www.24chasa.bg

Земетресенията в Кипър продължават, нов трус от поне 4,3 по Рихтер в района на Пафос

1936
Земетръсната активност в Кипър продължава. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетръсната активност в Кипър продължава, като малко преди обяд днес в района на град Пафос на западния бряг на острова е регистрирано земетресение от 4,3 по Рихтер, съобщи в електронното си издание в. „Филелефтерос", цитирано от БТА.

Вчера в същата зона в Кипър станаха две силни земетресения, съответно от 5,2 и 5,3 по Рихтер, както и множество по-малки трусове.

Днешното земетресение е регистрирано в 11:27 ч. местно време с епицентър на 10 км източно от Пафос. Според оценките на местните власти то е било с магнитуд от 4,3, но по ревизирани изчисления на Евро-средиземноморския сеизмологичен център е било от степен 4,5.

Земетръсната активност в Кипър продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание