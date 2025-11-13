Превземането на Мали от джихадистите е твърде нереалистично, заяви външният министър на държавата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външният министър на Мали Абдулай Диоп отхвърли като неправдоподобна представата, че джихадистите скоро биха могли да превземат столицата Бамако, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията определя това изказване като първата по-конкретна реакция на правителството на опасенията за сигурността, които подтикнаха западни страни да призоват своите граждани да напуснат западноафриканската държава.

Мали се бори със свързани с терористичната мрежа "Ал Каида" джихадисти, които през септември обявиха т. нар. блокада на горивата, довела до дълги опашки по бензиностанциите в столицата и временно затваряне на училища.

Последната демонстрация на сила от групировката „Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин" (JNIM) предизвика безпокойство в чужбина, че тя в крайна сметка може да се опита да установи контрол над нямащата излаз на море страна.

Африканският съюз призова в неделя за спешен международен отговор на влошаващата се ситуация в областта на сигурността в Мали, а западни държави, включително САЩ, Франция, Великобритания и Италия, призоваваха своите граждани си да напуснат страната.

Въпреки тези опасения много училища отвориха отново тази седмица, а Бамако е домакин на изложение за отбранителна техника с участието на турски компании.

На пресконференция снощи в рамките на изложението, Диоп заяви, че Мали смекчава успешно ефекта от горивната блокада и че JNIM „не е равностоен противник" на силите за сигурност.

„Намираме се много далеч от сценария, който ви описват извън нашата страна - че терористите са тук, в Бамако, че ще превземат това, онова", каза той.

„Изобщо не сме в подобен сценарий." Онези, които правят такива предсказания, „трябва да се събудят от сънищата си", добави Диоп.

Целта на опита за блокада, по думите му, е да се предизвикат размирици, които да доведат до сваляне на оглавяваното от военните правителство, дошло на власт след превратите през 2020 и 2021 г. Диоп каза още, че призивът на Африканския съюз за международен отговор, включително обмен на разузнавателна информация, отразява слабо разбиране за реалната обстановка на терен. И макар да заяви, че „уважава избора на някои държави, които са призовали своите граждани да напуснат", той подчерта, че Мали остава гостоприемна към чужденците страна.

Оглавяваните от военни правителства Мали, Нигер и Буркина Фасо се изтеглиха от регионалния блок Икономическа общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС), дистанцираха се от западните съюзници и се обърнаха към Русия за военна помощ, посочва Ройтерс.

Външният министър на Мали заяви още, че отношенията със САЩ се подобряват при управлението на президента Доналд Тръмп и че двете страни водят диалог в областта на сигурността и икономиката, без да даде подробности.