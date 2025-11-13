ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Николай Желязков, БТА

Европейска Комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Европейската комисия съобщи, че е изплатила днес на Украйна общо 5,9 милиарда евро финансова помощ. От тази обща сума 4,1 милиарда евро са последната част от договорената досега подкрепа за 18,1 милиарда евро заеми за Киев през тази година.

Комисията уточнява, че средствата са от приходите от запорираното със санкциите на ЕС руско имущество. Помощта ще бъде насочена към държавната администрация в Украйна и ще бъде използвана за продължаване на реформите в страната. С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро от началото на руското военно нападение, се отбелязва в съобщението на комисията.

По-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви пред евродепутатите в Брюксел, че има три начина за осигуряване на по-нататъшна финансова подкрепа за Киев. Очаква се държавите от ЕС да вземат решение по този въпрос на среща прeз декември.

