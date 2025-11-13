Украинската ПВО унищожи през нощта 102 от общо 138 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана (ПВО) унищожи 102 от 138-те дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, предаде Укринформ, като се позова на информация в канала в "Телеграм" на Военновъздушните сили на Украйна.

От 19:00 часа (и българско време) вчера, 12 ноември, Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета "Искандер-М", изстреляна от Крим, и 138 бойни безпилотни летателни апарата от тип "Шахед", "Гербера" и други видове, изстреляни от Милерово, Орел, Приморско-Ахтарск, както и от Чауда и Гвардейское в Крим. Близо 90 от дроновете са били от тип "Шахед", се казва в съобщението.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитноракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни до 10:30 ч. тази сутрин украинската ПВО е свалила или заглушила сигнала им, отклонявайки ги от целта, 102 руски дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

На 10 различни места са регистрирани 36 попадения на дронове, съобщава БТА.