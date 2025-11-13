Пакистанският парламент предостави доживотен имунитет на президента и началника на въоръжените сили

Пакистанският парламент прие днес спорна конституционна реформа, която дава на президента и на настоящия началник на въоръжените сили доживотен имунитет срещу всякакво съдебно преследване - стъпка, която опозицията осъди като "смъртоносен удар за демокрацията", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тази 27-а конституционна поправка, приета с мнозинство от две трети първо от Националното събрание, а след това - и от Сената, разширява също така правомощията на началника на армията и ограничава ролята и независимостта на Върховния съд.

Смятана за най-влиятелната институция в Пакистан, армията е управлявала страната през почти половината от нейната история от провъзгласяването на независимостта ѝ през 1947 г. насам. Тя периодично е обвинявана, че се меси в политиката, въпреки че отрича тези обвинения.

Конституционната поправка, обнародвана няколко часа по-късно от президента, предвижда създаването на нова длъжност "началник на отбранителните сили", която се възлага на началник щаба на армията Асим Мунир, което го поставя над началниците на щабовете на военноморските сили и военновъздушните сили.

В поправката се посочва, че всички военни, повишени в ранг "маршал", както беше Асим Мунир през май след краткия конфликт между Пакистан и Индия, вече ще могат да запазват званието и привилегиите си до живот и да се ползват с имунитет срещу всякакво съдебно преследване.

Президентът, чиято длъжност в момента се заема от Асиф Али Зардари, обвинен в няколко случая на корупция, също получава доживотен имунитет, освен ако не заема друга обществена длъжност, посочва АФП.

Поправката създава и Федерален конституционен съд, който отсега нататък ще бъде единственият орган, компетентен да разглежда конституционни дела, лишавайки Върховния съд от правомощията му и ограничавайки неговата независимост, тъй като изпълнителната власт ще има право да премества неговите съдии.