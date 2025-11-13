18 г. майка държи в дома трупа на дъщеря си в Донецка област

В Донецка област 18 г. майка е държала тялото на мъртвата си дъщеря в апартамента, съобщи Донецката областна прокуратура. 58-годишната жителка на Константиновка не се е грижила за двете си дъщери - не им е осигурявала храна, лечение и подходящи условия на живот. Тя е обвинена в злонамерено неизпълнение на задължения по грижа за дете, което е довело до тежки последици, както и в оскверняване на тялото на починало лице.

Майката дълги години игнорирала двете си дъщери. Не им осигурявала храна, лечение и подходящо настаняване. Децата живеели в занемарен апартамент без светлина, топлина и необходимата хигиена. Младото момиче е било принудено от майка си да проси и събира храна на гробищата, а в случай на отказ била заплашвана и наказвана.

През декември 2006 г. починала 22-годишната дъщеря. Жената не информирала лекари или полицаи за смъртта, а уверила другата си дъщеря, че сестра й спи и скоро ще се събуди. Карала детето си да спи в леглото до тялото на сестра си няколко дни и й забранявала да казва на никого за това. Майката измивала и преобличала починалата.

На 19-годишна възраст по-младото момиче напуснало родния дом и се преместило в друг град, за да започне нов живот и постепенно да се отдалечи от преживяното.

Едва през 2025 г. момичето се обърнало към адвокати и разказало за миналото си. Полиция е посетила апартамента и служители на реда открили мумифицирани останки на по-голяма сестра, която е лежала около 18 години.

В наказателното производство заподозряната ще бъде насочена за преглед за установяване на психичното ѝ състояние.