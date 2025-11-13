ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Антикорупционните разследвания в Украйна показват, че страната има необходимите институции

Сградата на Европейска комисия Снимка: Pixabay

Предприетите в последните дни действия срещу корупцията показват, че Украйна разполага с необходимите институции, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Това е свидетелство, че антикорупционните служби работят и трябва да запазят независимостта си, добави говорителят. Той отбеляза, че борбата с корупцията е ключова за присъединяването към ЕС. Обръщаме особено внимание на тези въпроси в светлината на процеса по присъединяване на Украйна, посочи говорителят.

Той допълни, че ЕК продължава да следи тази тема. Говорителят не можа да потвърди дали председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски са разговаряли след неговия призив украинските министри на правосъдието и енергетиката да бъдат отстранени заради разследване за злоупотреби в енергетиката, информира БТА.

