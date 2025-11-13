Франция отдаде почит на жертвите на атентатите в Париж от 13 ноември 2015 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Париж днес тече поредицата от церемонии в памет на жертвите на терористичните атентати отпреди 10 години, предаде Франс прес.

Оцелели в атентатите, близки на загиналите, общественици, обикновени французи се събраха в района на стадиона "Стад дьо Франс" в предградието Сен Дени, където преди 10 години трима терористи се самовзривиха и отнеха живота на първата жертва – Манюел Диас. Днес на това място беше и дъщерята на Манюел – София, която произнесе прочувствено слово. СНИМКА: Ройтерс

„Баща ми обичаше живота. Ние няма да го забравим никога. Той ни казва да обърнем страницата 10 години по-късно, но липсата му е огромна“, заяви София.

После присъстващите поставиха цветя пред паметната плоча, на която е изписано името на първата жертва на атентатите, пише БТА. СНИМКА: Ройтерс

Церемониите продължават на продължиха на всички останали места, засегнати от атентатите преди 10 години - шест заведения и концертната зала „Батаклан“. На всяко място множеството се спира и си спомня за жертвите там, като поставя цветя и свещи. Последната церемония е пред концертната зала „Батаклан“.

Елисейският дворец обяви, че на церемониите присъства и президентът Еманюел Макрон. На възпоменателните прояви присъства и кметицата на Париж Ан Идалго.

Още снощи Айфеловата кула в Париж беше осветена с цветовете на френското знаме в памет на жертвите отпреди 10 години. Тя ще бъде осветена по същия начин и днес. СНИМКА: Ройтерс

На площада на „Републиката“, където днес се излъчват на живо на екрани всички възпоменателни церемонии, от дни хората оставят свещи, цветя и послания в памет на убитите преди 10 години.

„Франция си спомня" и „Болката остава" – това написа президентът на Франция Еманюел Макрон в „Екс" по повод десетата годишнина от терористичните актове във френската столица, предаде Франс прес.

„Десет години. Болката остава. Братски сплотена в спомена, Франция си спомня за покосените животи, за ранените, за семействата и близките", се казва във възпоменателното послание на Макрон.

В атентатите от 13 ноември 2025 г. отряд от 10 терористи отне живота на 130 души. Още трима души, оцелели от атентатите, се самоубиха впоследствие. Стотици хора бяха ранени в нападенията. 9 терористи загинаха в деня на атентатите и в полицейска операция пет дни по-късно. Единственият оцелял получи доживотна присъда.

Днес мерките за сигурност в Париж и в цяла Франция са затегнати. По повод на трагичната годишнина вътрешният министър Лоран Нуниез припомни, че от началото на годината властите са осуетили шест плана за терористични актове.

Привечер в Париж ще бъде открита и мемориална градина в памет на жертвите на атентатите от 13 ноември 2015 г.

След четири или пет години се планира в Париж да бъде открит и Мемориален музей на жертвите на всички терористични актове в страната.

Догодина Франция ще отбележи още една подобна годишнина – 10 години от терористичния акт в Ница, в който загинаха близо 90 души, а 300 души бяха ранени.

