ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21709250 www.24chasa.bg

Гърция глобява за прегръдка или скандал в автомобила

Бойка Атанасова, Атина

8428
Забранено е също заемането на обществено пространство и тротоари със столове или саксии за паркинг място СНИМКА: Pixabay

С необичайни разпоредби изненадва Новият правилник за движение по пътищата в Гърция, който е в сила от 13 септември 2025 година. Малцина знаят, че са предвидени глоби и за необичайни нарушения.

За прегръдки или скандали в движение е глобата е от 150 евро, докато всеки, който ненужно натиска клаксона, ще плати 30 евро. За прекомерна сила на звука на музиката глобата е 350 евро, а шофьорската книжка на водача се отнема за 70 дни.

Забранено е също заемането на обществено пространство и тротоари със столове или саксии за паркинг място. Глобата е до 350 евро.

Новият Правилник за движение по пътищата предвижда глоба от 150 евро и отнемане на шофьорска книжка за 40 дни за хвърляне на цигари и отпадъци от прозореца на превозното средство.

Забранено е също заемането на обществено пространство и тротоари със столове или саксии за паркинг място СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)