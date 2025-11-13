Украинският главнокомандващ посети Покровск

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски заяви днес, че е посетил войските, които удържат позициите в Покровск - ключов град в Донецка област, обсаден от руската армия. Това стана, докато украинският президент Володимир Зеленски се опитва да се справи с последиците от големия корупционен скандал в енергийния сектор, който засегна неговата администрация, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Генерал Сирски посети подразделения на фронтовата линия, които се борят да удържат контрола над Покровск под натиска на руските сили, и заяви, че лично координира операциите на място, съобщи самият той в "Телеграм".

Украинските войски са въвлечени в улични боеве с руските сили в града и се борят да удържат позициите си, за да не бъдат обкръжени от по-голяма руска сила на фона на бавно разпростиращата се в района война на изтощение, водена от руските войски, отбелязва АП.

Сирски заяви, че основните цели са да се възвърне контролът над определени райони на града, както и да се защитят логистичните маршрути и да се създадат нови, за да могат да се снабдяват войските и да се евакуират ранените. "Не може и да става на въпрос за руски контрол над град Покровск или за оперативно обкръжаване на украинските отбранителни сили в района", подчерта той.

Междувременно след като вчера министърът на правосъдието Герман Галушченко бе отстранен временно от длъжност, а министърката на енергетиката Свитлана Гринчук подаде оставка на фона на разследването за корупция в енергийния сектор, правителството уволни вицепрезидента на националната атомна енергийна компания "Енергоатом", за която следователи твърдят, че се намира в основата на корупционната схема.

Ръководителите на финансовия, правния и отдела за обществени поръчки на "Енергоатом", както и консултантът на президента на компанията също бяха уволнени в хода на разследването, съобщи късно снощи министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко.

Съд в Киев започна да разглежда доказателствата, представени от антикорупционните власти, чието 15-месечно разследване, включващо над 1000 часа записи от подслушвания, доведе до задържането на петима души и идентифицира още седем участници в схемата, която според твърденията е донесла около 100 милиона долара.

Запознат човек заяви за Ройтерс, че заподозреният, посочен от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Агенцията отбелязва, че засега Миндич не е отговорил на запитването ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.

Разследването породи въпроси относно това какво са знаели най-високопоставените държавни служители за корупционната схема. То също така върна спомените за опита на Зеленски миналото лято да ограничи правомощията на украинските антикорупционни власти. Той оттегли подготвените промени след масови протести в Украйна и натиск от страна на Европейския съюз, който оказва натиск върху Киев да се справи с дълбоко вкоренената корупция.

Докато украинците изразяваха гняв и недоверие във връзка с разразилият се скандал, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС е отпуснал днес заем на Украйна на стойност близо 6 милиарда евро и обеща още финансова помощ за Киев.

От тази сума 4,1 милиарда евро са последната част от договорената досега подкрепа за 18,1 милиарда евро заеми за Киев през тази година. ЕК уточни, че средствата са от приходите от запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

"Ще покрием финансовите нужди на Украйна за следващите две години", заяви Фон дер Лайен пред Европейския парламент.

ЕС и други чуждестранни партньори са инвестирали средства в енергийния сектор на Украйна. Русия непрестанно нанася удари срещу електропреносната мрежа, което налага повтарящи се ремонти, отбелязва АП.

ЕС проучва начини да осигури повече средства за Украйна, сред които да конфискува замразени руски активи, да набира средства на капиталовите пазари или някои от 27-те държави членки да отделят поотделно средства за Киев.

Руският президент Владимир Путин "мисли, че може да издържи повече от нас" в битката за бъдещето на Украйна, почти четири години след пълномащабната инвазия на Русия, заяви Фон дер Лайен. "И това е явна грешка в преценката", каза председателката на ЕК. "Точно заради това сега е моментът да действаме с нов импулс, за да разкрием циничния опит на Путин да спечели време и да го накараме да седне на масата за преговори", добави тя.