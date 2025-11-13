ЕС започна антимонополно разследване срещу „Гугъл“

ЕС започна днес антимонополно разследване срещу „Гугъл“ (Google) заради спам политиката му след оплаквания от издатели, които твърдят, че това е навредило на приходите им, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Така американският технологичен гигант е подложен на риск от поредна голяма глоба.

„Гугъл“ започна през март миналата година да се бори с компании, манипулиращи алгоритъма му на търсене, за да повишат рейтинга на други сайтове.

Политиката за злоупотребата с репутацията на сайтове е насочена към практиката да се публикуват страници на трети страни в сайт в опит да се злоупотреби със системата за рейтинг в търсачките, като се използват сигналите за рейтинга на хостващия сайт, често наричани паразитно SEO (оптимизация за търсачки - бел.ред.)

Европейската комисия обяви, че нейният мониторинг показва, че „Гугъл“ понижава рейтинга на уебсайтовете и съдържанието на новинарските емисии на други издатели при резултатите от търсенето, когато тези уебсайтове включват съдържание от търговски партньори. Според изпълнителния орган на ЕС политиката на „Гугъл“ влияе пряко върху легитимното право на издателите да трупат приходи от уебсайтовете и съдържанието им.

„Загрижени сме, че политиките на „Гугъл“ не позволяват издателите на новини да бъдат третирани по справедлив, разумен и недискриминационен начин в резултатите от търсенето“, заяви в изявление заместник-председателят на ЕК за чистия, справедлив и конкурентен преход Тереса ​​Рибера.

„Ще разследваме, за да гарантираме, че издателите на новини не губят важни приходи в труден за индустрията момент и за да гарантираме, че „Гугъл“ спазва Закона за цифровите пазари (DMA),“ каза тя.

„Гугъл“ се противопостави на органа за защита на конкуренцията на ЕС, заявявайки, че ходът на ЕС рискува да влоши качеството на резултатите от търсенето.

„Започналото днес разследване нашите усилия за борба със спама, е погрешно и рискува да навреди на милиони европейски потребители“, написа Панду Наяк, главен изследовател в „Гугъл сърч“ (Google Search) в публикация в блога си.

„Разследването е безпочвено, германски съд вече отхвърли подобно искане, постановявайки, че нашата политика за борба със спама е разумна и прилагана последователно“, каза той.

Той каза, че политиката на „Гугъл“ за борба със спама помага за прилагането на равни условия с цел предотвратяването на използването на подвеждащи тактики от уебсайтове.

Разследването на ЕС е в рамките на Eвропейския акт за цифровите пазари (Digital Markets Act - DMA), който се стреми да ограничи силата на големите технологични компании. Съгласно разпоредбите нарушенията могат да струват на компаниите до 10 на сто от годишните им продажби в световен мащаб.