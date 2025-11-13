Украинският президент Володимир Зеленски пристига в Атина в неделя. Визитата на Зеленски беше обявена от Министерството на външните работи.

Според текущия график украинският лидер ще кацне на летище „Ел. Венизелос" в 12:20 ч. След това ще се отправи към Президентския дворец, където ще се срещне с президента на републиката Константинос Тасулас в 13:00 ч. В 13:40 ч., ще се срещне в имението Максимос с премиера Кириакос Мицотакис. Накрая, около 15:00 ч., ще се срещне с председателя на парламента Никитас Какламанис.

Първоначално планираните часове може да се променят от съображения за сигурност. Показателно е, че по време на предишното му посещение в Гърция, когато президент на републиката беше Катерина Сакеларопулу, инструктажът беше, че той ще пристигне в 13:00 ч., но в крайна сметка пристигна в 19:00 ч.

Днес екипът за ескорт на украинския президент, приблизително 12 души от посолството, пресслужбата и охраната на Зеленски, посетиха както Президентския дворец, така и двореца Максимос, както и Парламента за тестове по етикет.

Визитата на Зеленски в Атина не бива да се отделя от факта на интензивните процеси, които протичат в момента в областта на гръцко-американските отношения и по-нататъшното развитие на енергийното сътрудничество между двете страни.

Планът на гръцкото правителство и САЩ да превърнат Гърция във врата за американски втечнен природен газ (LNG) през Александруполис и Ревитуса има пряко въздействие върху Киев.

„Вертикалният коридор", който ще започва от Александруполис и ще преминава през България, Румъния, Молдова и ще завършва в Украйна, е основен приоритет за Съединените щати, за да постигнат независимост от руския газ, и е въпрос, който е много важен в дневния ред на украинския президент, тъй като нивата на съхранение на природен газ в Украйна са намалели значително.

За да отговори на нуждите от търсене с оглед на зимата, украинското правителство възнамерява да увеличи вноса на природен газ с 30%, особено след скорошните руски въздушни удари, които причиниха сериозни щети на енергийната инфраструктура на страната. Тази специфична празнина очевидно ще бъде запълнена от американски втечнен природен газ.

Според информацията, към момента и въпреки че планът се отнася до целия европейски континент, единствената страна, която е изразила готовност да покрие голямо количество американски втечнен природен газ, който ще идва през този коридор, е Украйна.