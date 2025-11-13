ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

"Хамас" и "Ислямски джихад": До края на деня ще предадем тялото на един израелски заложник

1120
"Хамас" СНИМКА: Pixabay

Военните крила на "Хамас" и "Ислямски джихад" обявиха, че ще предадат тялото на един израелски заложник в 20:00 ч. днес (и българско време), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

Ако тялото бъде предадено, в Газа ще останат телата на още трима заложници.

Групировката "Ислямски джихад", която е съюзник на "Хамас" и също взе заложници по време на нападението на 7 октомври 2023 г., довело до войната, заяви, че тялото е било открито в Хан Юнис, в южната част на ивицата.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня от миналия месец "Хамас" освободи всички 20 оцелели заложници, които все още се намираха в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници. Споразумението включва и предаването на телата на 28 заложници в замяна на останките на 360 бойци.

