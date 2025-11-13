ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Публикувана е поканата за предложения по „Еразъм+" за 2026 г.

1252
ЕК Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия публикува поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+" за 2026 г. Предоставят се нови възможности за финансиране в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. С бюджет от около 5,2 млрд. евро за 2026 г. програмата продължава да инвестира в развитието на умения и в гражданското образование чрез проекти за трансгранична мобилност и сътрудничество. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. 

„Еразъм+" подкрепя направления като мобилност с цел учене (за обучение, стажове, доброволчество), проекти за сътрудничество, иновации, както и дейности по програма „Жан Моне".

За финансиране могат да кандидатстват организации, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта — като училища, университети, професионални центрове, неправителствени организации и младежки групи. Физически лица като учащи, учители и млади хора могат да участват чрез тези организации.

Проектни предложения се подават до националните агенции във всяка държава член на ЕС или асоциирана страна по „Еразъм+".

ЕК

