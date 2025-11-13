ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конфискуваха картина на Климт във Виена

900
Полиция

Унгария предявява претенции към картина  от ранния творчески период на Густав Климт, чиито следи се губят от десетилетия, съобщава прокуратурата във Виена. 

Произведението е било пренесено от Унгария в Австрия с разрешение за износ, но в него не е отбелязано, че става въпрос за картина на световноизвестния художник. Прокуратурата във Виена е разпоредила конфискацията на картината.

Историята започва преди няколко години, когато виенската галерия „Винеройтер & Колбахер“ получава предложение за покупка на творбата, създадена през 1897 година. Картината представлява полугол портрет до кръста на ганайския принц Уилям Нии Нортей Доууона. Картината била предадена в лошо, замърсено състояние от двойка колекционери. 

Предполага се, че след създаването му, портретът е останал собственост на Климт и през 1923 година е бил продаден на търг във Виена като част от наследството на художника. През 1928 година е документиран като собственост на Ернестине Клайн, когато тя предоставя картината за изложба в памет на Климт, пише БТА.

След като Ернестине Клайн и съпругът й са принудени да напуснат Виена и да се преселят в Монако поради еврейския си произход, в края на 30-те години картината е пренесена от вилата им във Виена в Унгария, за да не попадне в ръцете на нацистите. В Унгария тя е била препродадена, след което е предложена на  виенската галерия „Винеройтер & Колбахер“.

Унгарските власти подозират, че при износа продавачът е скрил, че става въпрос за картина на Климт, приложено е и експертно становище от унгарска лаборатория от 2022 година. В интервю за австрийската национална телевизия галеристът Луи Винеройтер подчерта, че собственикът е получил правомерно разрешението за износ. По това време картината не е била потвърдена като произведение на Климт.

Според неговия партньор – галериста Еби Колбахер, е било ясно, че в Унгария няма човек, който да може да удостовери, че картината е на Климт. Продавачът е бил посъветван да донесе картината в Австрия с разрешение за износ, за да я представи на експерт.

Настоящият собственик и наследниците на предишната собственичка Клайн междувременно са се споразумели. Картината все още не е продадена, въпреки че тази година е предложена на изложение за изкуство в Маастрихт, Холандия, за 15 милиона евро.

Прокуратурата във Виена разпореди конфискацията на картината по искане на унгарските си колеги. Тя не може да бъде продадена от галерията. Към момента все още не е ясно дали сензационната находка трябва да бъде върната на Унгария.

