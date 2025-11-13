Конфискуваха картина на Климт във Виена

Унгария предявява претенции към картина от ранния творчески период на Густав Климт, чиито следи се губят от десетилетия, съобщава прокуратурата във Виена.

Произведението е било пренесено от Унгария в Австрия с разрешение за износ, но в него не е отбелязано, че става въпрос за картина на световноизвестния художник. Прокуратурата във Виена е разпоредила конфискацията на картината.

Историята започва преди няколко години, когато виенската галерия „Винеройтер & Колбахер“ получава предложение за покупка на творбата, създадена през 1897 година. Картината представлява полугол портрет до кръста на ганайския принц Уилям Нии Нортей Доууона. Картината била предадена в лошо, замърсено състояние от двойка колекционери.

Предполага се, че след създаването му, портретът е останал собственост на Климт и през 1923 година е бил продаден на търг във Виена като част от наследството на художника. През 1928 година е документиран като собственост на Ернестине Клайн, когато тя предоставя картината за изложба в памет на Климт, пише БТА.

След като Ернестине Клайн и съпругът й са принудени да напуснат Виена и да се преселят в Монако поради еврейския си произход, в края на 30-те години картината е пренесена от вилата им във Виена в Унгария, за да не попадне в ръцете на нацистите. В Унгария тя е била препродадена, след което е предложена на виенската галерия „Винеройтер & Колбахер“.

Унгарските власти подозират, че при износа продавачът е скрил, че става въпрос за картина на Климт, приложено е и експертно становище от унгарска лаборатория от 2022 година. В интервю за австрийската национална телевизия галеристът Луи Винеройтер подчерта, че собственикът е получил правомерно разрешението за износ. По това време картината не е била потвърдена като произведение на Климт.

Според неговия партньор – галериста Еби Колбахер, е било ясно, че в Унгария няма човек, който да може да удостовери, че картината е на Климт. Продавачът е бил посъветван да донесе картината в Австрия с разрешение за износ, за да я представи на експерт.

Настоящият собственик и наследниците на предишната собственичка Клайн междувременно са се споразумели. Картината все още не е продадена, въпреки че тази година е предложена на изложение за изкуство в Маастрихт, Холандия, за 15 милиона евро.

Прокуратурата във Виена разпореди конфискацията на картината по искане на унгарските си колеги. Тя не може да бъде продадена от галерията. Към момента все още не е ясно дали сензационната находка трябва да бъде върната на Унгария.