Нов компромат на Епстийн за Тръмп: Знам колко е мръсен Доналд, аз мога да го сваля

Документи по случая между бившите приятели Джефри Епстийн и Доналд Тръмп продължават да бъдат разкривани от Би Би Си.

Нова информация по случая излезе с 23 000-те страници документи на Джефри Епстийн, който бе осъден за сексуални престъпления, но почина в затвора.

Според новите данни през 2018 година той е написал следното за президента Доналд Тръмп: „Знам колко е мръсен Доналд" и „Аз съм този, който може да го свали", пише Би Би Си.

В текстово съобщение от декември 2018 г. неидентифицирано лице е написало на Епщайн: „Всичко ще отшуми! „Те наистина просто се опитват да свалят Тръмп и правят каквото могат, за да го направят...!"

Епщайн е отговорил: „Да, благодаря. Това е лудо. Защото аз съм този, който може да го свали."

Контекстът и това, което другият човек е предсказал, че ще „отшуми", не е ясно.

Вчера Тръмп обвини демократите, че „използват измамата с Джефри Епщайн, за да се опитат да се отклонят от огромните си провали", а Белият дом заяви, че някои от темите са били „избирателно изтекли", за да „създадат фалшив наратив, който да очерни президента Тръмп".

Тръмп беше приятел на Епстийн в продължение на години, но президентът твърди, че са се скарали в началото на 2000-те - две години преди първия арест на финансиста. Американският президент отрича всякакви неправомерни действия, свързани с Епстийн. Вчера Белият дом обвини демократите, че показват селективно файлове с цел да злепоставят президента.

Само няколко часа след публикуването на документите, новоизбраната демократка в Конгреса Аделита Грижалва добави подписа си към петиция, която цели да принуди Камарата на представителите да гласува за пълното публикуване на всички файлове на Министерството на правосъдието по делото "Епстийн". Гласуването е насрочено за следващата седмица.

Този ход провокира Тръмп да предупреди членовете на собствената си Републиканска партия да не попадат в „капана на измамата с Джефри Епстийн".