Европа забрани безалкохолния джин

Безалкохолна напитка не може да се продава като джин. Това постанови днес Съдът на Европейския съюз по дело, което може да има широкообхватни последици за един растящ сектор, обслужващ потребители, които държат на здравословния начин на живот, пише "Политико".

Делото се води във връзка с напитка, продавана под наименованието Virgin Gin Alkolholfrei. Съдът в Люксембург постанови, че формулировката нарушава закон на ЕС, според който джинът трябва да се произвежда с етилов алкохол и плодове от хвойна, с минимална алкохолна сила от 37,5 процента.

Законът има за цел да защити производителите на джин от конкуренцията и потребителите от объркване, се казва в изявление на съда.

Решението по делото за джина идва в момент, в който растителните продукти на основата на месо се готвят за потенциална битка за етикетирането, в зависимост от това дали спорната забрана за вегетариански бургери ще бъде одобрена в междуинституционалните преговори.

Немска асоциация за борба с нелоялната конкуренция заведе дело срещу PB Vi Goods, която произвежда имитацията на джина. Немски съд отнесе делото до Съда на Европейския съюз, който установи "ясна забрана в законодателството на ЕС", тъй като напитката не съдържа алкохол. Продуктът може да се продава, но не като "джин", независимо дали се използват термини като "безалкохолен" или "непорочен" (virgin).

Върховният съд на ЕС промени потребителските тенденции в миналото - през 2017 г. той постанови, че растителните продукти не могат да се наричат „мляко", „сметана", „масло", „сирене" или „кисело мляко".