За първи път от 50 г. Индия ще включи кастите в преброяването на населението си

Социологът Соналде Десаи твърди, че без ново преброяване на кастите политиките за положителни действия в Индия действат на сляпо, като се основават на остарели колониални данни

За първи път от почти век Индия ще включи в преброяването на населението си всички касти. От преброяването на населението зависи кой ще получава държавни помощи и кой не в страната.

Националното преброяване е насрочено за 2027 г. Кастовата система в Индия е една от най-старите запазени форми на социално разделение в света. Системата, която разделя индусите на строги йерархични групи според тяхната карма (постъпки, работа) и дхарма (думата на хинди за „религия", която ние превеждаме като „дълг" или „задължение"), се смята, че съществува от повече от 3000 години. В страната новината за събирането на точни данни за кастите не се приема единодушно. Но защо?

Кастовата система води началото си от „Манусмрити" – древен индуски текст, написан повече от хилядолетие преди Христа. Текстът оправдава кастите като съществени за поддържането на социалния ред, разделяйки индусите на четири основни групи: брахмани (свещеници и учители), кшатрии (воини и владетели), вайшьи (търговци) и шудри (работници). Извън тази йерархия са далитите, или „недосегаемите", които са изключени напълно от обществото. С течение на времето тези широки категории се разделят на хиляди подгрупи въз основа на професията. Кастите оформят почти всеки аспект от живота – от брака и жилището до храненето и работата. Системата дава привилегии на по-висшите касти, докато подлага по-ниските касти на репресии.

Въпреки че личности като Бхимрао Амбедкар, автор на индийската конституция, и К.Р. Нараянан, бивш президент на страната, са успели да се издигнат в йерархията, кастовият ред остана дълбоко вкоренен. Историци отбелязват, че преди 18-ти век формалните кастови различия са били от ограничено значение за индийците. Социалната идентичност е била много по-гъвкава и хората са могли лесно да преминават от една каста в друга. Но британските колониални владетели затвърдили тези разделения чрез преброявания, за да опростят системата и да създадат единно общество с общ закон, който може лесно да се управлява. Така те превръщат кастите в определящата рамка на индийското общество, която в много отношения все още съществува и днес.

Опростената система, използвана от колонизаторите, не присъства в бита на индийците. Подкатегориите, на които се делят кастите, и последствията от това върху живота им остават извън полезрението на властта. Решението за преброяването цели да сложи край на десетилетия политическа нерешителност и е в отговор на натиска от опозиционните партии и най-малко три щата, които вече са пристъпили към собствени проучвания. Проучване от 2011 г., което не е проверено от преброяващите органи, нито публикувано от правителството, регистрира удивителните 4,6 милиона имена на касти. Пълното преброяване обещава по-ясна картина за това кой се възползва от държавна помощ и привилегии в обществото и кой остава изоставен.

Конституцията на независима Индия забрани дискриминацията на базата на касти в опит да коригира историческите несправедливости, но социалната йерархия остава дълбоко вкоренена в обществото. През 1950 г. правителството въведе квоти в образованието и на работните места в публичния сектор за членовете на най-ниските касти, за да се справи с разделението. По-късно, през 1989 г., квотите бяха разширени, за да включат „другите изостанали класи" (OBC), които попадат между висшите и най-нисшите касти. Модернизацията, образованието и градският живот до известна степен размиват границите между кастите. Явлението се наблюдава най-вече в градовете, където хора с различен произход живеят и сключват бракове между кастите.

На фона на социалното неравенство в Индия преброяването на кастите би могло да направи разходите за социално подпомагане по-целенасочени и да помогне за преизчисляване на квотите в областта на работата и образованието въз основа на ясни данни. Въпреки това критиците твърдят точно обратното. В новата си книга The Caste Con Census (Преброяването на кастите) ученият и активистът Ананд Телтумбде предупреждава, че тази мярка може да затвърди дълбоко дискриминационната кастова система, когато всъщност е необходимо тя да бъде премахната, пише Би Би Си.

Мнението на Телтумбде противоречи на широко разпространеното схващане, че по-точните данни ще доведат до по-справедлива политика. „Кастите са твърде вредни, за да бъдат управлявани с каквато и да е прогресивна цел. В същността си кастата е йерархия, която търси импулс, който не подлежи на измерване", твърди авторът на книгата. Телтумбде разглежда съвременното преброяване на кастите като ехо от времето на колониална Индия. Британските администратори започнали да преброяват кастите през 1871 г. като „целенасочен отговор на обединението на индийците след 1857 г., независимо от каста и религия, превръщайки го в ефективен инструмент за имперски контрол". Между 1871 и 1931 г. те проведоха шест преброявания на кастите, като последното пълно преброяване е именно от този период. Телтумбде твърди, че всяко преброяване „не само е регистрирало кастите, но и ги е затвърдило". Според него независима Индия е запазила системата под моралния лозунг за социална справедливост, „като в същото време ефективно се е измъкнала от основното си задължение да изгради капацитет на всички хора, което е предпоставка за успеха на всяка истинска политика за социална справедливост". Телтумбде смята, че обсесията от преброяването бюрократизира неравенството. Той вижда преброяването на кастите като натиск за повече привилегии от „напредващо малцинство", докато мнозинството остава в лишения и зависимо от държавна помощ, като отбелязва, че 800 милиона индийци разчитат на безплатни дажби. Квотите, които осигуряват блага, първоначално бяха запазени за далитите – по-рано известни като недосегаеми – и адивасите (племенни хора), най-угнетените групи в Индия. Но скоро по-малко уязвимите „други изостанали класи" (OBC) започнали да настояват за своя дял. Политиците бързо се обединиха около исканията за нови или по-големи кастови квоти.

Критиците се притесняват, че преброяването легитимира това, което измерва. Телтумбде предупреждава, че политическите партии ще експлоатират данните, за да преразпределят квотите или да превърнат недоволството от кастите в избирателен капитал. За него единствената рационална политика е „унищожаването на кастите", а не тяхното управление – което е в унисон с твърдението на Амбедкар, архитектът на индийската конституция, че кастите не могат да бъдат реформирани, а „трябва да бъдат унищожени". Но в Индия, където дори жертвите „виждат смисъл в запазването им", тази цел изглежда утопична.

Много учени обаче не са съгласни с това, като считат преброяването за необходимо средство за постигане на социална справедливост. Социологът Сатиш Дешпанде и икономистът Мери Джон наричат решението да не се преброяват кастите „една от най-големите грешки на независима Индия". В статия те пишат, че кастите се разглеждат като бреме само за по-нисшите прослойки в страната, тоест далитите и адивасите, които трябва постоянно да доказват своята идентичност чрез официални етикети.

„Необходимо е по-пълна и по-всеобхватна картина, в която всеки трябва да отговори на въпроса за своята каста. Това не е одобрение на неравноправна система, а признание, че няма привилегии за един без съответни преимущества за другите", подчертават те. С други думи, липсата на надеждни данни за йерархичната система замъглява както облагите, така и лишенията в обществото.

Социологът и демограф Соналде Десаи твърди, че без ново преброяване на кастите политиките за положителни действия в Индия действат на сляпо, като се основават на остарели колониални данни. „Ако проучванията и преброяванията можеха да оформят социалната реалност, нямаше да се нуждаем от социални политики. Просто щяхме да започнем да задаваме въпроси за домашното насилие, за да накараме хората да се срамуват и да се въздържат от побои над съпругите си. От 1931 г. насам не сме задавали въпроси за кастите в преброяването. Това ли е премахнало кастовите неравенства?", пита тя.

Политоложката Суда Пай до голяма степен споделя позицията на Телтумбде, че преброяването на кастите може да засили разделението между групите и да отклони вниманието от по-дълбоките неравенства, свързани със земята, образованието, властта и достойнството. В същото време тя отбелязва, че кастовата принадлежност вече е силно политизирана чрез социални и изборни стратегии, което прави подобно преброяване практически неизбежно. „Преброяването на кастите би било полезно, ако се съберат данни за нивата на доходите във всяка кастова група. Тогава правителството би могло да използва събраните данни, за да идентифицира в рамките на всяка каста наистина нуждаещите се и да им предостави необходимите възможности за социално издигане, като образование и работа. Това би означавало промяна – вместо кастите да се използват единствено като критерий за разпределение на ресурсите, при създаването на политики трябва да се вземат предвид както кастовата принадлежност, така и нивото на доходите. Така Индия може да се превърне от общество, основано на касти, в общество, основано на права", смята Пай.

Въпреки това учените предупреждават, че преброяването на кастите и интерпретирането на данните ще бъде изпълнено с предизвикателства.

„Това няма да бъде безболезнено. Индия се е променила значително от 1931 г. насам. Кастите, които са били определени като бедни, може да са излезли от нищетата, а може да са се появили нови уязвимости. Затова, ако искаме да се заемем с тази задача честно, това не може да стане без преразпределение на групите, които имат право на помощи", казва професор Десаи. Друго предизвикателство е свързано със събирането на данни. Кастите имат много подгрупи, което повдига въпроси относно правилното ниво на класификация. Подкатегоризацията има за цел да раздели по-широките кастови групи на по-малки, така че най-изостаналите сред тях да получат справедлив дял от квотите и благата.

„Кастите не са еднородни. В рамките на една каста има много подгрупи. Какво ниво на агрегиране трябва да се използва? Как респондентите в преброяването ще отговорят на този въпрос? Това изисква значителни експерименти. Не смятам, че това е било направено досега", казва проф. Десаи. Телтумбде твърди, че безкрайното броене не може да поправи една система, изградена върху йерархия. „Ще броите цял живот и пак няма да решите проблема с кастите. Тогава какъв е смисълът от това преброяване? Не съм против положителните действия, но това не е начинът да се направи", смята той.