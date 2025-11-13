Румънски министър: Военното учение с България показа колко силна е НАТО

Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну заяви днес на полигона Чинку в окръг Брашов, че многонационалното учение "Dacian Fall 2025" ("Дакийска есен 2025"), което се проведе на територията на Румъния и България, е показало колко силна е НАТО, съобщава Аджерпрес.

"Драги румънски войници и от всички националности, наши съюзници, които участвахте в това учение, благодаря ви от името на всеки румънец за това, което правите за нас, за страната, за алианса. Показахте още веднъж как можете да работите заедно, как можете да си сътрудничите, да впрегнете заедно всички средства. В това учение участваха над 5000 военни и над 1200 технически средства. Това е учение, което показа отново колко е силен този алианс, колко е силна НАТО. И това се дължи на вас", подчерта Мощяну.

Министърът на отбраната благодари по-специално на Франция, като напомни, че "четири дни след избухването на войната в Украйна Франция дойде тук, изпрати войници".

"Благодарим на първо място на Франция за това учение, защото четири дни след избухването на войната в Украйна, Франция дойде тук, изпрати войници. И оттогава е рамкова страна на Предната бойна група на НАТО (в Румъния). И около тази бойна група, ръководена от Франция, беше организирано това учение, в което участваха съюзниците - Франция, Белгия, Германия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Испания, Съединените американски щати, Румъния, разбира се, и нашата съседка на юг от Дунав, България, и Бойната бригада – италианската бойна група, която се намира там", посочи още министърът, цитиран от БТА.

Той напомни за сериозните предизвикателства, пред които са изправени съвременните либерални демокрации, посочвайки като пример атентатите във Франция преди 10 години, както и войната в Украйна, за която каза, че "вероятно никой не е очаквал да видим още една война в Европа след Втората световна война".

"Тази война ще приключи, ще спре, ще настъпи мир, но ще има нови и нови предизвикателства по границите на НАТО, на границата на Европа, и затова е важно да бъдем в тясно единство, да се оборудваме по-добре. Решихме това и ще се оборудваме по-добре, за да бъде подготвени, когато някой съюзник е в опасност, да действаме всички като един. И това е важна цел на това учение – да покажем, че можем да действаме заедно, можем да поставим заедно на разположение оборудване, войници, командване, да работим заедно като една армия", подчерта още министърът.

Над 5000 военни от десет страни съюзнички в НАТО – Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания, с 1200 технически средства участваха в многонационалното учение "Dacian Fall 2025" ("Дакийска есен 2025"), което се проведе на територията на Румъния и България в периода между 20 октомври и 13 ноември 2025 г., съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния.