Освободиха под съдебен надзор жената, заподозряна за участие в обира на Лувъра

Френската полиция освободи под съдебен надзор жена, заподозряна за участие в обира посред бял ден в Лувъра, съобщи днес прокуратурата в Париж, цитирана от Ройтерс.

Жената е една от четиримата души, разследвани за връзки с грабежа, при който извършителите откраднаха бижута на стойност 88 милиона евро от "Галерията на Аполон" на музея, в която са изложени драгоценности на френската корона.

Жената няма да има право да се опитва да се свързва с останалите заподозрени или да напуска Франция, съобщава БТА.

Обирът на Лувъра беше в една от неделите на миналия месец малко след отваряне на музея. Парижката прокурорка Лор Бекюо по-рано този месец каза, че разследващите са арестували трима мъже и една жена – приятелка на един от заподозрените обирджии.

До момента не е открита следа от откраднатите бижута.