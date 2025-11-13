Шефът на НАТО Марк Рюте похвали Германия за връщането на казармата

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали споразумението за военната служба в Германия по време на посещение в база на НАТО в Гайленкирхен, близо до границата с Нидерландия, предаде ДПА.

„Всяка страна сама решава как да набере достатъчно мъже и жени за армията си", каза Рюте. „Но съм много щастлив да чуя, че коалицията тук в Германия вече се е споразумяла за пътя напред и това е много важно", добави той.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц обяви компромис за въвеждане на нов модел за доброволна военна служба, за да се попълнят редиците на армията на страната (Бундесвера), който включва и разпоредби за наборна служба, ако не се запишат доброволно достатъчно млади мъже.

Премиерът на западногерманската провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст, който придружаваше Рюте по време на посещението му, заяви, че Бундесверът се нуждае от повече военнослужещи.

„Правилно е, че федералното правителство сега решително преследва тази цел", заяви Вуст.

Вуст каза още, че Русия е извършвала умишлени провокации и е отговорна за нарушения на въздушното пространство на НАТО през последните месеци. „Това е неприемливо. Нашите собствени отбранителни способности включват и ранно откриване и предупреждение във въздушното пространство, които са станали незаменими в този нов свят на безредие", заяви Вуст. „Гръбнакът на въздушното и морското наблюдение на НАТО е тук при нас в Северен Рейн-Вестфалия", добави той, цитиран от БТА.

Рюте описа самолетите АУАКС (AWACS) със системи за въздушно предупреждение и контрол, разположени в Гайленкирхен, като „очите на НАТО в небето". Специално преустроените самолети „Боинг 707" наблюдават въздушното пространство на алианса с цел ранното откриване на потенциални заплахи.

Самолетите АУАКС са лесни за разпознаване благодарение на големите радарни устройства, наподобяващи гъби, разположени в задната част на самолета. Това им позволява да локализират и идентифицират други самолети на разстояние от над 400 километра.