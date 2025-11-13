"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хърватия въвежда задължителен звукозапис на всички съдебни изслушвания.

Министърът на правосъдието, управлението и цифровата трансформация Дамир Хабиян обяви днес планирани изменения на закона за съдебните процедури от 1 юли 2027 г., с които ще се въведе задължителен звукозапис на всички съдебни изслушвания, съобщи хърватското издание "Индекс".

"По този начин ще се защитят по-всеобхватно правата на страните в съдебната зала, а съдилищата ще бъдат по-функционални при провеждането на самата съдебна процедура", коментира Хабиян в парламента днес.

Той поясни, че звукозаписът ще бъде задължителен при граждански и наказателни производства, както и при съдебни изслушвания за провинения. По думите му въвеждането на системата изисква снабдяването на 1500 съдилища в страната със съответната технология за звукозапис.

Измененията в закона предвиждат и разширяване на Висшия съдебен съвет до 13 съдии, а всички процедури в съвета ще бъдат по-ясно дефинирани и прозрачни, отбелязва "Индекс", цитира БТА.