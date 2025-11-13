ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО няма да сменя военните си самолети с "Боинг"

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21711079 www.24chasa.bg

Мъж почина след присаждане на коса в Турция

9532
Присаждане на коса СНИМКА: Пиксабей

36-годишен британец почина след присаждане на коса и стоматологични процедури в Турция. 

Мъжът пристигнал в Истанбул миналата седмица, за да се подложи на процедура по присаждане за коса в клиника в квартал Фуля, а на следващия ден имал зъболекарски преглед в квартал Аязага.

След лечението той се е върнал в хотела си в квартал Шишли и се е почувствал зле, пише "Дейли мейл". 

Мъжът е бил откаран спешно с линейка в болницата „Сейрантепе Хамидие Етфал" за лечение и изследвания, където е починал около 16:30 ч.

Тялото му е откарано за аутопсия, но все още няма информация за точната причина за смъртта. Започнато е разследване по случая. 

Турция е популярна дестинация за присаждане на коса, стоматологични процедури и козметични интервенции заради значително по-достъпните цени. 

Турският съвет за медицински туризъм твърди, че над 1 млн. души годишно пътуват до страната за присаждане на коса. Цените на процедурата започват от около 1700 евро. 

Присаждане на коса СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)