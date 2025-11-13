Мъж почина след присаждане на коса в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

36-годишен британец почина след присаждане на коса и стоматологични процедури в Турция.

Мъжът пристигнал в Истанбул миналата седмица, за да се подложи на процедура по присаждане за коса в клиника в квартал Фуля, а на следващия ден имал зъболекарски преглед в квартал Аязага.

След лечението той се е върнал в хотела си в квартал Шишли и се е почувствал зле, пише "Дейли мейл".

Мъжът е бил откаран спешно с линейка в болницата „Сейрантепе Хамидие Етфал" за лечение и изследвания, където е починал около 16:30 ч.

Тялото му е откарано за аутопсия, но все още няма информация за точната причина за смъртта. Започнато е разследване по случая.

Турция е популярна дестинация за присаждане на коса, стоматологични процедури и козметични интервенции заради значително по-достъпните цени.

Турският съвет за медицински туризъм твърди, че над 1 млн. души годишно пътуват до страната за присаждане на коса. Цените на процедурата започват от около 1700 евро.