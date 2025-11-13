ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министрите от ЕС одобриха ревизирания план за възстановяване и устойчивост на Румъния

Букурещ. Снимка: Архив

Румъния получи днес одобрение на ревизирания Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), което се състоя в Брюксел, съобщи телевизия Диджи 24.

Одобрението идва след повече от година преговори и технически диалог с Европейската комисия, водени от три поредни правителства, отбелязва медията.

Румъния е инкасирала досега 10,7 милиарда евро от НПВУ, а до края на следващата година се очаква да получи още една подобна сума.

Ревизираният план възлиза на обща стойност от 21,41 милиарда евро, от които 13,57 милиарда евро са грантове, а 7,84 милиарда евро – заеми. Базиран е на шест искания за плащане, като три от тях вече бяха подадени.

Ревизията се отнасяше до изключване на инвестициите с висок риск от неприлагане, прехвърляне на някои успешни проекти от заеми към грантове и включване на някои инвестиции с голямо икономическо и социално отражение, като капитализацията на Банката за инвестиции и развитие и покупката на линейки за Департамента за извънредни ситуации.

Телевизията отбелязва, че приемането на новия НПВУ има голямо значение за румънската икономика и посочва, че запазването на максималното ниво на грантове означава повече безвъзмездни средства и по-малък натиск върху държавния бюджет. Това ще позволи финансиране без увеличаване на публичния дълг, информира БТА.

Решението на ECOFIN идва, след като в края на октомври Европейската комисия одобри ревизирания вариант на НПВУ на Румъния, чиято стойност е със 7 милиарда евро по-малко от първоначалния вариант. Настоящата стойност на плана е 21,41 милиарда евро, а първоначалната беше 28,5 милиарда евро.

