ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО няма да сменя военните си самолети с "Боинг"

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21711306 www.24chasa.bg

Испанският главен прокурор поиска да бъде оправдан по делото за разкриване на класифицирана информация

1268
Гарсия Ортис. Снимка:X/Juan Luis Arroyo Garcia

Защитата на испанския главен прокурор поиска оправдателна присъда по делото за разкриване на класифицирана информация
В последния ден от процеса срещу испанския главен прокурор Алваро Гарсия Ортис защитата на магистрата заяви в заключителната си пледоария, че той не е извършил "доказуемо престъпление", предаде Франс прес.

Главният прокурор е изправен пред безпрецедентно дело във Върховния съд за предполагаемо нарушение на съдебната тайна. Той е обвинен, че е разкрил пред журналисти съдържанието на имейл, свързан с дело за данъчни измами срещу партньора на ръководителката на автономната област Мадрид, Исабел Диас Аюсо - бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор.

По това дело Алваро Гарсия Ортис не е защитаван от адвокат, а от прокурорката Мария Анхелес Санчес Конде, която е и негова подчинена в йерархията на прокуратурата.

Процесът има не само юридическо, но и политическо измерение. Гарсия Ортис бе назначен за главен прокурор през 2022 г. от правителство на премиера социалист Педро Санчес, докато Исабел Диас Аюсо е водеща фигура в консервативната Народна партия, която е в опозиция.

Пред съда Гарсия Ортис отрече да е отговорен за изтичането на информацията, а защитата му поиска оправдателна присъда.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до шест години затвор.

От своя страна, адвокатът на бизнесмена Алберто Гонсалес Амадор заяви, че срещу клиента му има политически заговор и че е нарушена "презумпцията за невинност". Адвокатът на Амадор поиска главният прокурор да бъде осъден на четири години затвор и да изплати на клиента му 300 000 евро обезщетение за "нанесени морални вреди", съобщи БТА.

Делото е смятано за ново изпитание за премиера Санчес, който е подложен на натиск заради съдебни разследвания, засягащи хора от неговото обкръжение. Испанският министър-председател продължава да защитава Гарсия Ортис и да настоява, че той е невинен, докато десницата обвинява Санчес, че с поведението си подкопава независимостта на правосъдната система.

Гарсия Ортис. Снимка:X/Juan Luis Arroyo Garcia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)