ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО няма да сменя военните си самолети с "Боинг"

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21711356 www.24chasa.bg

Пакистан обвини афганистанци за атентатите, при които загинаха 15 души

1588
Пакистан

Пакистан  обвини „афганистански граждани" за две смъртоносни атаки, извършени на негова територия тази седмица, включително самоубийствен атентат в столицата, на фона на подновено напрежение с Кабул, предаде Франс прес.

В понеделник при нападение срещу военно училище в северозападната част на страната бяха убити трима души, а на следващия ден при самоубийствен атентат, насочен срещу полицейски автомобил, паркиран пред едно от съдилищата в Исламабад, бяха убити 12 души, а 27 други – ранени.

„Открихме отговорните за този самоубийствен атентат и атентаторът самоубиец е от Афганистан", каза пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви по време на заседание на Сената, без да предостави повече подробности.

„Правителството сега ще реши как да отговори", добави министърът в отговор на въпрос за потенциални ответни мерки срещу Афганистан.

Отговорност за атаката в Исламабад – първата в пакистанската столица от три години – пое групировката „Пакистански талибани", която изповядва същата идеология като талибаните в Кабул, припомня БТА.

Групировката се зарече, че ще продължи да извършва нови нападения, докато в цялата страна бъде приложена строга версия на ислямския закон.

Правителството на талибаните в Афганистан във вторник изрази „дълбоко съжаление" и осъди самоубийствения атентат и нападението срещу военното училище, извършено предишния ден.

Пакистан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)