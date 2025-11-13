Със звън на камбани в Париж отбелязаха паметта на жертвите от атентатите през 2015 г. (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Със звън на камбаните на парижката катедрала „Нотр дам" и на още няколко църкви във френската столица, в района на кметството на Париж протече заключителната церемония по отдаване на почит на жертвите на терористичните актове отпреди 10 години, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На церемонията отекна инструментална версия на парчето „Hells Bells" на Ей Си/Ди Си на фона светлинна проекция, изобразяваща плачещата с червени и сини сълзи Мариана – алегорията на Френската република.

Тази вечер в Париж беше открита и мемориална градина в памет на жертвите на атентатите. Тя се намира близо до кметството на Париж.

По-рано днес възпоменателни церемонии имаше на всяко едно от местата на атентатите от 13 ноември 2015 г.

Тази вечер, както и вчера, Айфеловата кула е осветена в светлините на френското знаме в знак на почит към 130-те жертви на атаките.