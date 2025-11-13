ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със звън на камбани в Париж отбелязаха паметта на жертвите от атентатите през 2015 г. (Видео, снимки)

Паметта на жертвите беше почетена пред катедралата "Нотр дам" СНИМКА: Ройтерс

Със звън на камбаните на парижката катедрала „Нотр дам" и на още няколко църкви във френската столица, в района на кметството на Париж протече заключителната церемония по отдаване на почит на жертвите на терористичните актове отпреди 10 години, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На церемонията отекна инструментална версия на парчето „Hells Bells" на Ей Си/Ди Си на фона светлинна проекция, изобразяваща плачещата с червени и сини сълзи Мариана – алегорията на Френската република.

Тази вечер в Париж беше открита и мемориална градина в памет на жертвите на атентатите. Тя се намира близо до кметството на Париж.

По-рано днес възпоменателни церемонии имаше на всяко едно от местата на атентатите от 13 ноември 2015 г.

Тази вечер, както и вчера, Айфеловата кула е осветена в светлините на френското знаме в знак на почит към 130-те жертви на атаките.

Паметта на жертвите беше почетена пред катедралата "Нотр дам" СНИМКА: Ройтерс
Президентът Еманюел Макрон на церемонията в памет на жертвите СНИМКА: Ройтерс
Кметицата на Париж Ан Идалго на церемонията в памет на жертвите СНИМКА: Ройтерс
Паметта на жертвите беше почетена пред катедралата "Нотр дам" СНИМКА: Ройтерс
Президентът Еманюел Макрон на церемонията в памет на жертвите СНИМКА: Ройтерс
Кметицата на Париж Ан Идалго на церемонията в памет на жертвите СНИМКА: Ройтерс
Паметта на жертвите беше почетена пред катедралата "Нотр дам" СНИМКА: Ройтерс
Президентът Еманюел Макрон на церемонията в памет на жертвите СНИМКА: Ройтерс
